¿Por qué no hay vientos en octubre como antes?

Sentir corrientes de aire frío durante octubre era algo común hace varios años. Eran los vientos que los salvadoreños asociaban con los días previos a la navidad, el mes de elevar piscuchas y el final del año escolar.

Sin embargo, en los últimos años, muchos recuerdan que estas corrientes de aire ya no se perciben con la misma intensidad.

Este fenómeno climático se caracteriza por un ambiente más fresco y despejado, con temperaturas que pueden alcanzar los 30 grados, pero con noches frescas de hasta 18 grados en áreas montañosa, sin embargo, hace varios años esto ha cambiado. Según un especialista responde a que los regímenes climáticos han cambiado, pero ¿de qué se trata esto?

Este mes no es solamente conocido por estos fenómenos, sino que tiene un significado cultural para miles de salvadoreños, un sentimiento de nostalgia sobre volver a vivir sus días de infancia, además anuncia la llegada del verano, con días soleados y cielos despejados.