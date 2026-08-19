¿Por qué los flamencos son rosados? Su alimentación tiene la respuesta

Los flamencos no nacen con sus famosas plumas rosadas: ese color aparece con el tiempo y está directamente relacionado con los pigmentos de los alimentos que consumen.

Los carotenoides son pigmentos naturales presentes en algas y pequeños crustáceos, alimentos habituales de estas aves.

Al ingerirlos, el organismo de los flamencos transforma esos compuestos y los deposita en plumas, patas y pico. Por eso, la intensidad del color puede variar entre individuos según su dieta.

En cautiverio, sus alimentos pueden incluir suplementos de carotenoides para mantener la pigmentación.