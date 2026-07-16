¿Por qué hay partidos políticos que se postulan teniendo poca preferencia?

¿por qué un partido político decide participar en elecciones presidenciales aun sabiendo que las encuestas no les favorecen? Es una interrogante que surge en cada proceso electoral. Mantener presencia política y atraer al electorado podrían ser algunos de los motivos.

Recientes encuestas hechas por una universidad indican que la preferencia hacia el partido FMLN es de apenas el 1.3%, Arena obtuvo el 1.4%, mientras que institutos como Vamos, PDC, PCN y Gana no llegan ni al 1%. El impacto para el candidato que compita bajo cifras tan adversas puede ser considerable, explican analistas.

Las elecciones de febrero 2027 serán las primeras que se realizaran sin la deuda política, poniendo en más aprietos a quienes no son favoritos en las encuestas.

Más allá de los resultados que anticipan las encuestas, la decisión de competir en una elección presidencial también puede definir el futuro y la permanencia de los partidos en el panorama político nacional.