¿Por qué cada vez más jóvenes postergan la decisión de tener hijos?

Los altos costos de la vivienda y de la vida estarían llevando a muchos jóvenes a postergar la decisión de formar una familia. Un estudio de Hábitat para la Humanidad, denominado «Un hogar, pero ¿a qué costo?», reveló que el 56% de los encuestados considera que acceder a una vivienda dificulta contemplar la posibilidad de tener una familia.

Seis de cada diez jóvenes consideran imposible pagar una renta o comprar una casa, mientras que el 75% de los encuestados aseguró haber reducido al menos un gasto durante el último año para afrontar los costos de su vivienda. Algunos también limitaron sus gastos de alimentación.

Ante este escenario, varios jóvenes señalaron que prefieren terminar sus estudios, conseguir un empleo estable y alcanzar una mayor estabilidad económica antes de tener hijos.