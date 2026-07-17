Polvo del Sahara llega a El Salvador con alerta por alergias y conjuntivitis

El Ministerio de Medio Ambiente reportó concentraciones elevadas de polvo del Sahara sobre El Salvador para este viernes y posiblemente durante el fin de semana, un fenómeno que, según médicos consultados, puede desencadenar infecciones respiratorias agudas, alergias y conjuntivitis alérgica en la población, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

La Organización Panamericana de la Salud ha señalado que estas partículas contienen bacterias, virus, esporas, hierro y mercurio, lo que, sumado a las altas temperaturas y la disminución de lluvias que causa el polvo, genera un ambiente propicio para golpes de calor en medio de la ola de calor global que ya ha provocado más de 1.600 muertes en Europa, según advirtieron los especialistas.

Los expertos recomiendan evitar exposición al aire libre, reducir esfuerzos físicos excesivos, mantenerse hidratado y usar lentes de sol para proteger los ojos de la irritación, mientras las autoridades mantienen monitoreo del fenómeno.