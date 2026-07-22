Polvo del Sahara disminuirá en próximas horas: Oriente registra temperaturas superiores a 41°C

El Ministerio de Medio Ambiente anunció que las concentraciones altas de polvo del Sahara, que han afectado varias regiones, comenzarán a disminuir en las próximas horas, mientras el oriente del país registra temperaturas extremas, con Santa Rosa de Lima superando los 41 grados y San Miguel alcanzando 38.6° C.

Las temperaturas no disminuirán, aunque se prevén lluvias en Ahuachapán, Chalatenango, La Libertad y San Salvador.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor.