Polonia registra tres ataques con arma blanca en centros educativos en cuatro días

Tres ataques con arma blanca en centros educativos en apenas cuatro días han generado preocupación en Polonia.

Ante estos hechos, una experta en salud mental advirtió que la violencia juvenil no puede atribuirse a una sola causa y que es necesario considerar distintos factores que pueden influir en las conductas de los adolescentes.

Entre los elementos señalados figuran la violencia doméstica, el acoso escolar y el papel de las redes sociales en la difusión de información sobre otros ataques. Asimismo, explicó que algunos jóvenes involucrados en estos casos habrían sido víctimas de violencia en sus hogares y que el acoso puede alimentar deseos de venganza. También alertó sobre la posibilidad de que los ataques y las autolesiones sean imitados.