Policía ecuatoriana incauta 469 kg de cocaína con rostro de Haaland en ladrillos

La policía de Ecuador incautó 469 kilogramos de cocaína en un camión cerca de la frontera con Colombia, y encontró que los paquetes rectangulares verdes tenían estampado el rostro del delantero noruego Erling Haaland, una práctica común entre los narcotraficantes que utilizan imágenes de figuras deportivas y celebridades para indicar qué red criminal produjo la mercancía y a qué cliente pertenece.

El conductor del vehículo fue detenido tras el operativo, que se realizó luego de una denuncia anónima, aunque las autoridades no ofrecieron explicación sobre el uso de las pegatinas con la imagen del futbolista.

Haaland se ha convertido en un fenómeno en redes sociales por su destacada actuación en el mundial de julio, donde marcó 7 goles en 4 partidos, y su imagen ahora aparece en un contexto completamente inesperado.

Las autoridades continúan investigando el origen y destino del cargamento, mientras los agentes antinarcóticos trabajan en el caso.