Policía cierra investigación por la muerte de Hayden Panettiere y confirma sobredosis accidental

La policía de Carolina del Sur cerró la investigación sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere tras determinarse que falleció por una sobredosis accidental de drogas. El departamento de policía de Greenville informó la conclusión del caso.

La oficina del forense del condado había dictaminado el mes pasado que la muerte fue accidental. Los investigadores indagaban si la actriz de 36 años obtuvo drogas ilícitas y posiblemente falsificadas de un traficante en el sur de California.

Panettiere, quien protagonizó las series Héroes y Nashville, fue declarada muerta en un apartamento de Greenville el 16 de agosto. Falleció debido a una mezcla tóxica del opioide fentanilo y otras drogas.