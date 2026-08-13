Población se adapta a las altas temperaturas en La Unión

43.5 grados centígrados, esa fue la temperatura más alta registrada en Santa Rosa de Lima, La Unión, aquí, la sombrilla ya es parte del día a día para quienes salen a la calle.

Aunque parte de la población ya se ha adaptado al clima extremo de la zona, muchos aseguran que ahora toman el doble de precauciones para evitar enfermedades.

El pavimento parece a punto de derretirse. Caminar por las calles es un calvario, sobre todo para niños y adultos mayores que por necesidad deben salir de casa. En medio del ajetreo, muchos buscan un espacio para descansar y tomar agua.

En los últimos días, los registros en la zona han oscilado entre los 39 y los 41.7 grados, con una sensación térmica por encima del promedio normal en cada jornada.

La población de La Unión asegura que seguirá tomando medidas drásticas para mitigar el calor dentro de sus viviendas, mientras espera, en medio de la crisis, algunas gotas de lluvia.