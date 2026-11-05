Población reclusa en El Salvador

Conozca como está compuesta la población carcelaria en El Salvador.

Casi ocho de cada diez personas que integran la población penitenciaria de El Salvador están vinculadas a estructuras criminales. Las cifras oficiales contabilizan 120,956 privados de libertad. De ese total, 96,457 pertenecen o mantienen vínculos con pandillas, mientras que 24,499 están recluidos por delitos comunes no relacionados con estas organizaciones.

La población carcelaria vinculada a pandillas se divide en cuatro categorías, de acuerdo con su nivel de participación dentro de estas estructuras, la clasificación incluye a 42,125 homeboys, identificados como miembros activos, 25,910 integrantes no brincados, entre ellos chequeos, postes y gatilleros y 17,793 paros, señalados como personas que realizaban favores directos a las pandillas.

A estos grupos se suman 10,629 colaboradores, quienes habrían brindado apoyo a las estructuras criminales en determinadas circunstancias.