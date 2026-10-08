PNC halla cargamento de marihuana y cocaína oculto en vehículo de carga

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Luis Carlos Morales Aldana, ciudadano guatemalteco, durante una intervención realizada en uno de los pasos fronterizos entre Guatemala y El Salvador.

El hombre conducía un vehículo de carga con placas guatemaltecas cuando fue sometido a una revisión por parte de los agentes.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron tres bultos que contenían 108 porciones grandes de marihuana, con un peso total de 63 kilos. También fueron incautados cuatro bultos con 33 porciones de cocaína y seis cajas de cigarrillos. Según las autoridades, parte de la droga había sido cubierta con un papel especial para dificultar su detección.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, destacó el decomiso en sus redes sociales y señaló que se trata del mayor hallazgo de droga bajo esta modalidad terrestre registrado hasta la fecha.