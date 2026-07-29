PNC captura a sujeto tras discusión familiar que dejó a mujer con lesiones en Ahuachapán

Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Nelson Ernesto Quevedo Arévalo, de 28 años, en el cantón Palo Piqué, Ahuachapán Centro, como responsable de agredir físicamente a su hermana de 22 años durante una discusión derivada de conflictos familiares, provocándole lesiones en varias partes del cuerpo, de acuerdo con el reporte oficial de la institución.

La víctima recibió atención médica en un centro asistencial para evaluar la gravedad de sus heridas, mientras que el detenido fue remitido a las autoridades judiciales para enfrentar cargos por lesiones y amenazas.

La captura se produjo tras la denuncia presentada por la afectada. El sujeto permanece bajo custodia policial en espera de su proceso legal.