Plaza Salvador del Mundo prepara el encendido del árbol de Navidad más grande de Centroamérica

La Plaza del Divino Salvador del Mundo se prepara para el encendido del árbol de Navidad más grande del país y de Centroamérica, con los últimos trabajos de instalación en el lugar.

Algunas luminarias del árbol ya están encendidas, aunque el encendido total aún no se ha realizado.

Músicos ingresan al lugar para instalar sus instrumentos, mientras varios comercios de la zona también se instalan para atender a la población.

El árbol es icónico para las fechas decembrinas, ya que muchas familias se acercan al tradicional encendido.

La actividad no se limita al encendido del árbol, pues incluye bailes y presentaciones de diferentes orquestas de forma gratuita.

El acceso para las personas aún no está permitido, pero ya se observa a muchas personas acercarse al lugar.

Una gran cantidad de personas llega año tras año a esta zona para el tradicional encendido.