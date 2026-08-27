Platense y Alianza empatan en partido reprogramado de la Liga Salvadoreña

Platense y Alianza empataron 2-2 en el estadio Antonio Toledo Valle, en el partido reprogramado de la fecha 2 de la Liga Salvadoreña, con un gol de Flores en el tiempo añadido que selló la igualdad.

Carlos Bogotá puso en ventaja a los locales a los 2 minutos, pero el colombiano William Parra igualó al 18.

En el segundo tiempo, Matías Mier colocó el 2-1 para Alianza, y cuando parecía que los albos se llevaban el triunfo, Flores empató desde el punto penal en el minuto 90+11.

Con este resultado, Platense suma 9 puntos y es quinto; Alianza tiene 5 puntos y es décimo.