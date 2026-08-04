Platense busca su primer triunfo en casa ante Inca Aruba en el Apertura 2026

El Club Deportivo Platense se prepara para recibir este sábado a Inca Aruba en el estadio Panorámico Toledo Valle, en lo que será su primer partido como local en el Torneo Apertura 2026 de la Primera División, con la misión de sumar los tres puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla tras haber conseguido dos empates valiosos en condición de visitante ante Fuertes San Francisco y Municipal Limeño, mientras que la jornada 2 fue postergada por compromisos internacionales de Alianza.

El técnico Martín García destacó la importancia de los resultados obtenidos fuera de casa y confía en que, con el apoyo de su afición, el equipo pueda aprovechar factores como la magnitud del campo y el clima para hacer respetar su condición de local ante un rival que, pese a arrastrar tres derrotas consecutivas, representa un peligro por su necesidad de sumar puntos.

Los jugadores coincidieron en que el trabajo en equipo y el conocimiento mutuo han sido claves para no perder el rumbo, aunque el plantel reporta dos bajas sensibles, Alejandro Bonito y Sebastián Ortiz, quienes se encuentran en proceso de recuperación y no estarán disponibles para el compromiso.