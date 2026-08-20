Plantas se comunican mediante señales químicas y redes de hongos en el suelo

Aunque las plantas no hablan como los humanos, sí intercambian señales químicas para responder a lo que ocurre a su alrededor. Cuando un insecto las ataca, producen sustancias que activan sus defensas y pueden afectar a otras plantas cercanas.

Además, las raíces interactúan con microorganismos y hongos del suelo. Estas redes conectan las raíces de distintas plantas y facilitan el movimiento de nutrientes y señales químicas. Por eso, algunos las comparan con un “internet del bosque”.

Las plantas también responden a la luz, la temperatura, el contacto y la disponibilidad de agua. Aunque parecen inmóviles, mantienen una interacción constante con su entorno.