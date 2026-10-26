Plan municipal para el Día de los Difuntos en San Salvador centro

Los cementerios municipales de San Salvador Centro se preparan para recibir a más de 70,000 personas en el día de los difuntos, la alcaldía desplegará a más de 500 colaboradores en los 18 cementerios para garantizar la seguridad, limpieza y atención a los visitantes el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, se ejecutará además un plan especial de limpieza que contempla labores de fumigación, poda, barrido y recolección de residuos, con más de 172 colaboradores diariamente.

Los cementerios de los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo atenderán en horario especial, de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. El dispositivo incluirá puntos de información, estaciones de hidratación, asistencia con sillas de ruedas y servicios de primeros auxilios, con médicos, enfermeras y ambulancias.

Se contará además con la participación de más de 400 comerciante.

Las autoridades municipales señalaron que se impondrán multas a quienes aparten espacios de estacionamiento en la vía pública o cobren por permitir que otros vehículos se estacionen en las calles.

La jornada estará acompañada de actividades culturales en el cementerio Los Ilustres, el 28 de octubre al 2 de noviembre se realizarán recorridos nocturnos del tradicional necrotour, con horarios extendidos durante las fechas de mayor afluencia y los días 1 y 2 de noviembre habrá funciones de cine al aire libre a las 7:00 y 9:30 de la noche.