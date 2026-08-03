Piña: la fruta tropical que fortalece el sistema inmunológico y mejora la digestión

La piña es una fruta tropical refrescante y altamente nutritiva, reconocida por sus múltiples beneficios para la salud, ya que su consumo regular aporta una gran cantidad de vitamina C, esencial para fortalecer el sistema inmunológico, combatir resfriados y favorecer la cicatrización de heridas.

La fruta también es rica en antioxidantes que protegen las células del daño causado por radicales libres, ayudando a retrasar el envejecimiento prematuro y a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

La piña contiene bromelina, una enzima que facilita la descomposición de proteínas, promoviendo una digestión más ligera y previniendo molestias estomacales.

Además, su contenido en potasio y antioxidantes contribuye a mejorar la circulación sanguínea y mantener el corazón en buen estado.