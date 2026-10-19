Piden retirar vehículos abandonados en colonia Zacamil

Habitantes del sector Magisterial en la Zacamil, Mejicanos, piden a la alcaldía de San Salvador Centro retirar vehículos abandonados desde hace más de 20 años en las zonas verdes del lugar.

Los residentes también denuncian la acumulación de basura y agua estancada a los costados de los edificios, situación que propicia la aparición de zancudos, roedores y hasta serpientes, lo que representa un riesgo para la salud.

Según la normativa municipal, abandonar vehículos en mal estado en la vía pública por más de 30 días puede ser sancionado con multas de 51 a 900 dólares. Los habitantes esperan que la alcaldía atienda la denuncia y recupere estos espacios.