Piden mejoras en el transporte colectivo para extender jornada laboral

Representantes del sector de la pequeña empresa solicitaron que cualquier cambio en la jornada laboral vaya acompañado de ajustes en el tema transporte según el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, tras una reunión sostenida este miércoles con la comisión técnica que analiza la reforma.

Días antes, la Unión Sindical ya había planteado una petición similar, sumando además la necesidad de garantizar alojamiento y pausas rotativas para los trabajadores.

La comisión también ha dialogado con la iglesia católica, gremiales, académicos y funcionarios del gobierno central como parte de un proceso de consulta amplia. De acuerdo con castro, la iniciativa está en sus etapas finales y pronto sería entregada al presidente Nayib Bukele.

Entre las opciones con mayor respaldo destacan una semana de cuatro días con jornadas de 11 horas, y otra modalidad de cuatro días de 10 horas más un quinto día reducido a cuatro horas.