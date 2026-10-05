Phil Collins y Paul McCartney ponen fin a pelea de más de 20 años

Phil Collins ha confirmado que puso fin a su distanciamiento con Paul McCartney tras un roce que se prolongó por más de dos décadas.

El episodio original ocurrió en 2002, durante unos ensayos del concierto de jubileo de la reina en el Palacio de Buckingham, cuando el ex baterista de Genesis llevó una primera edición del libro de Hunter Davies sobre The Beatles y le pidió al ex Beatle que se la firmara.

Collins relató que McCartney se giró hacia su entonces esposa, Heather Mills, y le comentó: «Es muy fan de los Beatles nuestro pequeño Phil». «Probablemente le di más importancia de la que merecía», reconoció el músico de 75 años.