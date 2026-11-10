Phil Collins contempla regresar a los escenarios tras superar graves problemas de salud

Phil Collins contempla un posible regreso a los escenarios tras superar varios problemas de salud. El exintegrante de Genesis reveló en una entrevista para el Hollywood Rock and Roll Hall of Fame que «nunca digo nunca» y que su regreso tendría que incluir más de unas cuantas fechas para ser viable en términos financieros.

El músico no ha ofrecido conciertos desde que la agrupación cerró su gira de despedida el 26 de marzo de 2022 en Londres. Señaló que la experiencia de tocar en vivo todavía forma parte de sus planes, ya que cuando has estado en el escenario toda tu vida es difícil detenerse.

Añadió que no considera funcional montar una producción para apenas media docena de conciertos. «De vez en cuando pienso que todavía no he terminado», según señaló.