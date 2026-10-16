PGR brinda asistencia para el pago de préstamos

Prestar dinero a personas de confianza suele ser común en El Salvador, el problema es que muchas personas deciden no saldar su deuda en el tiempo estimado, desaparecen, no responden mensajes ni llamadas, generando conflicto entre ambas partes. Para resolver estos casos está la Procuraduría General de la República para iniciar una mediación por deuda, todo esto sin necesidad de un proceso judicial, pero ¿cuáles pasos se deben seguir?

Solo entre enero hasta agosto de 2026 la procuraduría acumuló 2,906,000 dólares en montón acordados, es decir dinero que han logrado reintegrarles a las personas afectadas. Facilitando los procesos sin involucrar a otras partes.

Este tipo de mediaciones no tiene restricción de años ni tampoco de la cantidad de dinero que usted presto, tampoco es necesario tener un documento físico como un pagaré o un recibo, si las dos partes alcanzan un acuerdo voluntario en el lugar, este queda establecido por escrito, con la forma y el plazo en que podrá realizarse el pago, si usted ha sido víctima puede escribir al 7607-9013.