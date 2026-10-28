Peter Gabriel estrena «Who Are We Talking To» y mezcla sonidos bailables

El cantante y productor británico Peter Gabriel lanzó «Who Are We Talking To», un nuevo adelanto de su próximo álbum que combina sonidos bailables con un mensaje sobre el activismo y la unidad.

La canción fue escrita y producida por el propio artista y llega inicialmente en una versión realizada este mes por Mike Elizondo.

Con este tema, el exintegrante de Génesis vuelve a poner la música al servicio de la reflexión social. Gabriel plantea la necesidad de superar las divisiones políticas y nacionales para afrontar problemas globales como el cambio climático, la inteligencia artificial y las pandemias.

Considera que la ciudadanía organizada puede impulsar transformaciones y sostiene que los grandes desafíos de la actualidad requieren cooperación internacional en lugar de respuestas aisladas.