Más de 100 perros, acompañados por sus familiares, participaron en la Pet Run Vito 2026. La carrera arrancó en el parque Madre Selva en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, y tuvo como objetivo recaudar fondos para el funcionamiento del hogar Padre Vito Guarato.

Para participar, se requería una donación de 20 dólares, que incluía un kit promocional, entre los primeros en estar listos para la carrera estaba Carrillín, junto a su dueña, Gabriela Martínez.

Por otra parte, los directivos del hogar Padre Vito Guarato hicieron un llamado a sumarse al evento benéfico navideño con Platinum Orquesta, en favor de la institución. Se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026, a las 7:00 pm, en Millenium Plaza, con una donación de 20 dólares por persona.