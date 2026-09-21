Pescadores recienten el alza en los precios de los combustibles

Mario Quintanilla es originario del Puerto de La Libertad y tiene 35 años de dedicarse a la pesca. Asegura que el alza en el precio de los combustibles ha representado un golpe para su economía de este sector. Cuenta que antes pagaba $3.60 por cada galón de diésel y ahora debe pagar más de $4.80 dólares, una situación que los ha obligado a reducir el trayecto mar adentro.

Pero el precio del combustible no es la única dificultad que enfrentan. Los océanos del mundo alcanzaron la temperatura media más alta jamás registrada y se atribuye al cambio climático y al creciente fenómeno de el niño, es decir ahora tienen que navegar más para encontrar peces.

Ante el aumento de los costos, los comerciantes han tenido que subir el precio de algunos mariscos para poder recuperar la inversión.

En 2022, el gobierno anunció que más de 20,000 pescadores no pagarían los 20 centavos por galón correspondientes al impuesto del Fovial, esperan que se puedan aclarar algunas dudas sobre el tema.

Los pescadores aseguran que las ventas también han disminuido por la entrada de camiones con mariscos procedentes de otros lugares, como la bahía de Jiquilisco, Puerto El Triunfo, La Unión y El Tamarindo.