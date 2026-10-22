Perú: Senado faculta a Keiko Fujimori para legislar contra el crimen sin pasar por el Congreso 

El Senado de Perú aprobó un proyecto de ley que permitirá a la presidenta derechista Keiko Fujimori legislar contra el crimen organizado sin pasar por el Congreso. La norma se aprobó con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones tras tres horas de debate.

Entre las facultades agregadas por el Senado, la presidenta podrá disponer la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate a las bandas criminales cuando la Policía vea superada su capacidad. Los militares también podrán dar seguridad externa en las cárceles de alta peligrosidad, desde donde se coordinan acciones criminales.

La mandataria quedó facultada además para expedir normas sobre control migratorio, uso de armas y para reformar el sistema penitenciario. El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y ahora deberá ser enviado a Fujimori para su promulgación.