Perú presenta los vehículos que trasladarán al papa León XIV en su visita al país

La Nunciatura Apostólica en Perú, la Conferencia Episcopal y una empresa automotriz presentaron los dos papamóviles que utilizará el papa León XIV durante su visita apostólica a Perú, programada del 11 al 16 de noviembre.

El pontífice es considerado el papa peruano tras haber desarrollado más de 20 años de labor pastoral en dicho país y haber adoptado la nacionalidad peruana.

Los vehículos cuentan con un asiento elevado destinado al papa y otros asientos ubicados en la parte posterior para los integrantes de su equipo más cercano. Además, disponen de una cabina desmontable y una escalera retráctil para facilitar su desplazamiento.