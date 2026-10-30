Perú evalúa adaptar el modelo de seguridad y cárceles de El Salvador

La presidenta Keiko Fujimori planea dos nuevas cárceles.

Mai Sakurajima sobre el escenario en la película Rascal Does Not Dream

Perú evalúa retomar el modelo de seguridad y del sistema penitenciario de El Salvador, según lo planteado durante una reunión entre ambos gobiernos.

La presidenta de Perú anunció además que buscará firmar un tratado de libre comercio y planea construir dos nuevas cárceles.

La mandataria peruana detalló que una de las cárceles será para reos de alta peligrosidad y la otra para quienes cometan delitos menores.

El presidente Nayib Bukele señaló que al país se le ha mostrado el modelo de seguridad y el sistema penitenciario, y que será Perú el que elija qué adaptar.

Durante la reunión, los gabinetes firmaron memorándums de entendimiento en salud, educación y turismo.