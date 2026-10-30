Perú evalúa adaptar el modelo de seguridad y cárceles de El Salvador

Perú evalúa retomar el modelo de seguridad y del sistema penitenciario de El Salvador, según lo planteado durante una reunión entre ambos gobiernos.

La presidenta de Perú anunció además que buscará firmar un tratado de libre comercio y planea construir dos nuevas cárceles.

La mandataria peruana detalló que una de las cárceles será para reos de alta peligrosidad y la otra para quienes cometan delitos menores.

El presidente Nayib Bukele señaló que al país se le ha mostrado el modelo de seguridad y el sistema penitenciario, y que será Perú el que elija qué adaptar.

Durante la reunión, los gabinetes firmaron memorándums de entendimiento en salud, educación y turismo.