Perspectivas climáticas para los próximos meses

Para septiembre, octubre y noviembre de 2026, el pronóstico establece una probabilidad de entre 45% y 60% de que las lluvias se ubiquen por debajo de lo normal, mientras que las temperaturas tendrían entre 60% y 70% de probabilidad de superar los valores habituales.

El fenómeno también ha mostrado un fortalecimiento en las últimas semanas. El índice niño 3.4 registró un promedio de 1.51 grados Celsius entre mayo y julio, alcanzó 2.03 grados en julio y llegó a 2.7 grados en la semana centrada en el 12 de agosto.

Estas condiciones podrían favorecer la persistencia de la sequía meteorológica y reducir la disponibilidad de agua para actividades agrícolas y otros sectores. Además, existe un 80% de probabilidad de que el niño continúe durante abril, mayo y junio de 2027, frente a un 22% de probabilidad de condiciones neutrales, esto según la última publicación de perspectivas climáticas de la Universidad de El Salvador.