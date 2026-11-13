Personas que viven con diabetes en El Salvador

Más de un millón de personas viven en El Salvador con Diabetes, según estimaciones de la Asociación Salvadoreña de Diabetes, ASADI. En 2024 la población afectada era de aproximadamente 463,300 adultos, de acuerdo con estadísticas de la Federación Internacional de Diabetes.

La diabetes mellitus tipo dos es la que predomina entre los pacientes salvadoreños de acuerdo con especialistas. Factores hereditarios o estilos de vida poco sanos siguen siendo algunas de las causas que favorecen el desarrollo de la enfermedad.

Educadores en diabetes reconocen la importancia de detectar síntomas tempranos y enseñar a los pacientes a cómo cuidarse bien.

La Federación Internacional de Diabetes revela que aproximadamente 589 millones de adultos viven con la enfermedad en el mundo, cifra que para 2050 podría alcanzar los 853 millones. Solo en América del Sur y Central la institucion calcula que 35.4 millones de adultos viven con esta condición.