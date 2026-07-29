Personas con discapacidad visual culminan taller de masajes con Cruz Roja Salvadoreña

Más de 20 personas con discapacidad visual, entre ellas Flor González, culminaron un taller de ocho jornadas sobre masajes terapéuticos, impartido por la Cruz Roja Salvadoreña, que les permitirá ampliar los servicios de sus emprendimientos en San José Villanueva, La Libertad.

Esta iniciativa se desarrolla desde hace 20 años en El Salvador, el cual ha beneficiado a 1,302 personas en todo el país.

Los participantes, muchos de los cuales ya se dedican al rubro de los masajes, aprendieron técnicas de relajación propias del masaje terapéutico que les ayudarán a mejorar sus emprendimientos, explicó el instructor del curso.