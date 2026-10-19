Personas con discapacidad realizaron examen de ingreso a la UES

Kimberly es una de las 5 personas con discapacidad auditiva que realizaron el examen para estudiar en la Universidad de El Salvador, ella sueña con ser periodista, espera que su ingreso y estudiar esa carrera en la única universidad pública del país le permita informar a otras personas sordas.

Como ella, más de 40 personas con discapacidad se sometieron a la evaluación: 22 con discapacidad física, 13 con discapacidad visual, seis con trastorno del espectro autista y cinco con discapacidad auditiva, Martín Durán, de 21 años, es una persona ciega aspira a estudiar trabajo social, para él es importante contar con condiciones que faciliten su participación en el proceso de admisión.

Y es que, para realizar la prueba, la universidad implementó medidas inclusivas entre ellas, la asignación de un tutor y tiempo adicional para completar la evaluación.

Los aspirantes que aún no se han inscrito tienen hasta el 21 de octubre, serán acompañados en todo su proceso.