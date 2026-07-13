Persisten dudas sobre elección de diputados de la diáspora

Acción Ciudadana presentó un análisis sobre la experiencia de varios países, incluido El Salvador, que cuentan con representación legislativa para sus ciudadanos en el exterior, y señaló que aún existen preocupaciones sobre cómo se desarrollará este mecanismo de elección en el país.

En el caso salvadoreño, la reforma establece la elección de seis diputados para representar a la diáspora. Según el estudio, esto equivale a aproximadamente un diputado por cada 417 mil salvadoreños residentes en el extranjero, una proporción similar a la de países como Ecuador, República Dominicana, Francia y Colombia.

El análisis también señala que todavía deben definirse aspectos importantes, como la logística para organizar las elecciones en el exterior y los requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a ser candidatos.