Persecución policial termina con vuelco de vehículo en Ciudad Delgado

Una persecución policial terminó con el vuelco de un vehículo particular en el puente Las Mulas, en Ciudad Delgado.

Según la información preliminar, varios ocupantes intentaron escapar después de que agentes les ordenaran detenerse durante un control vehicular.

Durante la persecución, el conductor se desplazó a excesiva velocidad y perdió el control del vehículo al llegar al puente. Tras el vuelco, las autoridades intervinieron a los ocupantes y encontraron varios paquetes sobre el pavimento que presuntamente contenían droga.