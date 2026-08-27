Persecución policial en Santa Tecla termina con incautación de drogas

Una persecución policial en Santa Tecla, La Libertad, culminó con la incautación de drogas y la captura de José Manuel Sánchez, quien huyó en un vehículo tras ser alertadas las autoridades por disparos en la zona, y fue localizado cerca del Redondel Utila con 5 porciones de cocaína, 2 de crack y 4 de tuci, conocida como cocaína rosa, según informó la Fiscalía.

Posterior al operativo, los investigadores realizaron un allanamiento en una vivienda de la colonia Santa Mónica, donde se almacenaba y distribuía droga, encontrando una cantidad considerable de marihuana, cocaína, tuxi y metanfetaminas.

En el lugar, dos personas más fueron retenidas y, según el fiscal adjunto contra el crimen organizado, podrían estar vinculadas a una red que distribuía drogas en bares reconocidos de San Salvador y Puerto La Libertad. El hombre que intentó escapar será procesado por los delitos de conducción peligrosa, disparo de arma de fuego y tráfico ilícito.