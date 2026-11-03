¿Perdieron su dinero los usuarios de Binance?

El proceso de recuperación de las criptomonedas afectadas por el ciberataque a Binance registra un avance del 95%. La plataforma informó que ha logrado reponer la mayor parte de los activos comprometidos y que continúa trabajando para completar el porcentaje pendiente.

Según la compañía, los activos restituidos corresponden a recursos obtenidos mediante operaciones con fondos propios, reservas corporativas y mecanismos de protección. El 5% que todavía falta por reponer corresponde a criptomonedas de menor liquidez, cuya adquisición continúa en proceso.

La reposición de estos activos busca restablecer los fondos de los clientes afectados, mientras continúa el rastreo de las criptomonedas sustraídas. Parte de los recursos vinculados al ataque fueron congelados por emisores de monedas estables, entre ellos Circle, que bloqueó más de 1,100 millones de dólares en USDC.

La reposición del 95% no significa que los atacantes hayan devuelto esos recursos, señalan expertos.

Según los análisis de Elliptic, los hackers todavía mantenían bajo su control aproximadamente 3,280 millones de dólares en criptomonedas, principalmente bitcoin y Ether. La recuperación de esos fondos continúa siendo uno de los principales desafíos del caso.

Es uno de los ataques informáticos más impactantes contra Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de activos digitales del mundo el incidente, ocurrió el pasado d 29 de octubre.