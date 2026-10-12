Pérdida total tras incendio en apartamento de edificio de colonia Zacamil

Un incendio destruyó el apartamento que por tres décadas fue el hogar de don Carlos Ardón, todo quedó reducido a escombros, el techo y las paredes colapsaron y sus pertenencias fueron consumidas por las llamas, ahora intenta encontrar una salida a esta difícil situación.

El Cuerpo de Bomberos informó que el incendio estructural se registró la tarde del sábado 10 de octubre y afectó dos apartamentos del edificio 440, en la urbanización José Simeón Cañas, en la zona de la Zacamil, en Mejicanos.

El apartamento número 41 fue destruido en su totalidad, mientras que el 42 presentó daños en aproximadamente el 50% de su estructura.

La prioridad de don Carlos es retirar los escombros y colocar un techo que impida que las lluvias afecten a los vecinos que viven en el piso inferior, espera que la alcaldía le apoye con las labores de limpieza.

Sus vecinos también piden solidaridad para ayudarlo a sobrellevar las pérdidas. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con don Carlos al 7616-3092.

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido detalladas por las autoridades.