Penas por divulgar contenido íntimo

La Fiscalía General de la República ejecuto la captura de Samuel Alejandro García Carranza, quien es acusado de extorsión agravada, hurto de identidad y revelación indebida de datos de carácter personal, en perjuicio de ocho víctimas.

García, obtenía contenido íntimo de las víctimas para posteriormente extorsionarlas a cambio de no publicar las imágenes.

La divulgación de contenido íntimo, son los casos más críticos que se están viendo a nivel mundial, especialmente de menores de edad, con el que depredadores buscan lucrarse al ofrecerlos en sitios web.

Durante el procedimiento, al imputado se le incautado cinco teléfonos celulares, una tablet, dos chips, doce tarjetas SIM, una USB y dos comprobantes de pago, más de 28 años de cárcel puede enfrentar estos sujetos por los diversos delitos cometidos, la FGR hace un llamado a otras posibles víctimas a acercarse para interponer sus denuncias.