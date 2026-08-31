Peligro invisible de la intoxicación por monóxido de carbono

Al menos 9 personas en el país han fallecido por intoxicación de monóxido de carbono, todos coinciden en algo: se encontraban en un lugar cerrado con el vehículo encendido, el último caso se registró en un motel de Sonsonate, donde murieron 2 personas, pero ¿qué es el monóxido de carbono?

¿Cuánto tiempo basta para que una persona muera por la inhalación de este gas?

Básicamente, la persona puede estar a punto de morir y no se da cuenta, simplemente su sistema iniciará a debilitarse hasta quedar dormido y morir.

La atención de este tipo de casos casi siempre está a cargo del Cuerpo de Bomberos, porque se necesitan equipos especiales debido a la toxicidad, sin embargo, en el caso de que una persona se encuentre afectada por monóxido, socorristas de Cruz Roja Salvadoreña priorizarán suministrarle oxígeno y el traslado inmediato.

La mayoría de casos que se han conocido en el país han dejado personas fallecidas, por ello se recomienda no encender motores a combustión dentro de casas o lugares que no estén al aire libre, por qué ese humo incoloro e inodoro se acumula, provocando este tipo de tragedias.