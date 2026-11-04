Película salvadoreña «Vértices» busca representar al país en los premios Óscar

La película salvadoreña «Vértices» busca hacer historia en los premios Óscar como la primera producción nacional en representar al país en la categoría de mejor película internacional.

La cinta fue escrita y dirigida por Arturo López Rodas y competirá por un lugar entre las nominadas de la edición número 99 de los galardones.

La historia cuenta el reencuentro de tres amigos que pasaron casi 30 años sin verse y que vuelven a coincidir durante el funeral de un antiguo compañero.

Entre cafés, recuerdos y visitas a los lugares que frecuentaban, los protagonistas reviven su amistad y reflexionan sobre el paso del tiempo y las pérdidas.

En una de las escenas, los personajes conversan en un cementerio sobre la trascendencia de la vida y la certeza de la muerte, y uno de ellos afirma que, ante tantas preocupaciones de la vida, esa certeza ofrece cierta paz mental.