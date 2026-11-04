Película salvadoreña busca hacer historia en los Oscar

El talento salvadoreño busca hacer historia en los premios óscar con Vértices, la primera película nacional en representar al país en la categoría de mejor película internacional.

La producción fue escrita y dirigida por Arturo López Rodas y competirá por un lugar entre las nominadas de la 99.ª edición de los galardones.

La historia cuenta el reencuentro de tres amigos que pasaron casi 30 años sin verse y que vuelven a coincidir durante el funeral de un antiguo compañero. Entre cafés, recuerdos y visitas a los lugares que frecuentaban, los protagonistas reviven su amistad y reflexionan sobre el paso del tiempo y las pérdidas.

La ceremonia de los premios óscar se realizará el 14 de marzo de 2027, mientras que los nominados se darán a conocer el 21 de enero.