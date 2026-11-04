Película salvadoreña busca hacer historia en los Oscar

La producción fue escrita y dirigida por Arturo López Rodas y competirá por un lugar entre las nominadas de la 99.ª edición de los galardones.

La historia cuenta el reencuentro de tres amigos que pasaron casi 30 años sin verse y que vuelven a coincidir durante el funeral de un antiguo compañero. Entre cafés, recuerdos y visitas a los lugares que frecuentaban, los protagonistas reviven su amistad y reflexionan sobre el paso del tiempo y las pérdidas.

La ceremonia de los premios óscar se realizará el 14 de marzo de 2027, mientras que los nominados se darán a conocer el 21 de enero.