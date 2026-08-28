Peatones y uso de la pasarela

Las pasarelas son una forma segura de cruzar la calle, pero ¿cuánto esfuerzo están dispuestos los peatones a hacer para utilizarlas?

Y es que muchas personas deben caminar varios metros, subir gradas e incluso cambiar su ruta, acciones que pueden terminar cansando a los usuarios y que no todos estas dispuestos a hacer.

Sin embargo, los usuarios señalan que otros factores influyen para no utilizarlas, como las condiciones en las que se encuentran estas estructuras.

Mencionan que no siempre se sienten seguros al transitarla y optan por cruzar directamente la calle.

Y es que, en El Salvador, las pasarelas peatonales deben cumplir lineamientos técnicos y estructurales que garanticen la accesibilidad y seguridad. Sin embargo, los usuarios señalan que algunas de estas estructuras necesitan mejoras.

Y esta pasarela es un ejemplo de las condiciones que enfrentan algunos peatones, con estructuras dañadas y elementos metálicos en mal estado, que usuarios aseguran inseguras para transitar.