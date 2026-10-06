Peatones víctimas de accidentes de tránsito

Los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas en las carreteras del país. En las últimas horas, varios siniestros dejaron personas fallecidas y lesionadas en diferentes puntos.

En el kilómetro 10 de la carretera hacia Comalapa, una persona murió tras ser atropellada, según testigos, la víctima intentaba cruzar la vía cuando fue impactada por un vehículo. Posteriormente, otros automotores que circulaban por el sector habrían pasado sobre el cuerpo, dificultando su identificación.

Personas de la zona aseguraron que se trata de un guitarrista conocido en San Marcos.

Otro hecho fatal ocurrió en el kilómetro 28 de la carretera al Puerto de La Libertad, en el cantón El Cimarrón. Una mujer fue atropellada y murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Dos familiares que la acompañaban sufrieron una crisis nerviosa y recibieron atención.

Mientras que en Metapán en Santa Ana, un hombre de 80 años fue atropellado por un motociclista en la calle El Capulín, de la colonia Jardines. Socorristas de Cruz Verde y Cruz Roja salvadoreña atendieron a los afectados y los trasladaron al hospital nacional Dr. Arturo Morales.

Mientras tanto, en la carretera del Litoral, en La Libertad, un motociclista y un vehículo particular colisionaron. Un menor de 10 años resultó lesionado y fue trasladado a un centro hospitalario por socorristas de Cruz Roja salvadoreña.

Y en San Juan Opico, un vehículo de transporte de carga volcó en el sector del redondel Claudia Lars. De manera preliminar, se indica que el exceso de velocidad podría estar relacionado con el accidente.

Estos casos se suman a los 17,024 accidentes de tránsito registrados en lo que va del año, que han dejado más de 12,000 personas lesionadas y 1,099 fallecidas, de estas últimas, 389 eran peatones.