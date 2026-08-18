Peatones exigen pasarela en autopista Comalapa tras retiro de infraestructura dañada

Peatones del distrito de San Marcos exigen la instalación urgente de una pasarela en la autopista Comalapa, luego de que la infraestructura existente fuera retirada hace más de un mes por presentar daños, dejando a los transeúntes en una situación de riesgo constante al cruzar la concurrida vía.

Actualmente, agentes metropolitanos y gestores de tránsito se encuentran de manera permanente en el lugar para detener el flujo vehicular y permitir el paso seguro de los peatones, aunque los vecinos consideran esta medida insuficiente.

«Urge bastante, porque el otro día golpearon a una muchacha», afirmó un residente, mientras otro advirtió que «si no hubieran puesto a los gestores, ya hubieran habido muertos», evidenciando el peligro que representa la falta de una estructura fija para el cruce peatonal.