Pastor explica cómo la fe cristiana evangélica entiende la muerte y la promesa de vida eterna

El pastor Francisco Martel aborda cómo la fe cristiana evangélica entiende la muerte y qué enseña la Biblia sobre la vida eterna. El líder religioso reflexiona sobre la fortaleza que encuentra el creyente en los momentos de duelo.

Martel afirma que la muerte es un ciclo normal, pues está escrito que somos polvo y al polvo regresaremos. El dolor comienza cuando las personas se aferran demasiado tiempo a la vida material y buscan tesoros en la tierra. En cambio, los cristianos se asientan en la vida eterna, que no tiene principio ni fin.

Según el pastor, Jesús prometió que donde él esté también estarán los que creyeron en él. Esa promesa incluye moradas preparadas y la posibilidad de ver la gloria divina.