Pasos que enfrenta una persona involucrada en un delito

Tener un arma de fuego en casa, conservarla como recuerdo de familia sin la licencia o matrícula correspondiente puede constituir un delito, aunque esta no se haya utilizado.

Y es que el artículo 346-B del código penal establece penas de entre 10 y 15 años de prisión para quien incurra en este delito, pero este no es el único caso en el que una persona puede terminar enfrentando un proceso penal, ¿qué ocurre entonces desde el momento en que una persona es señalada de haber cometido un delito? Expertos explican que, desde el primer momento, toda persona tiene derechos orientados a proteger su dignidad y garantizar un debido proceso.

La audiencia inicial es el primer momento en el que un juez analiza la situación y define si la persona va a continuar el proceso, en libertad o se le va a decretar la detención preliminar.

Esta etapa tiene una duración de 6 meses según la ley, después, el caso puede llegar a la audiencia preliminar, donde se define si existen elementos para pasar a la siguiente fase.

Expertos señalan que ser denunciado, ser detenido y ser condenado no son lo mismo, ya que entre una acusación y una sentencia existe todo un procedimiento judicial en el que se deben determinar los hechos, valorar las pruebas y establecer la responsabilidad penal.