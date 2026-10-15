Pasos legales para cambiarse de nombre

En El Salvador, los nombres Serapio, Claus, Siry, Heraclio, Tiburcio, King, Fresia, Encarnación, Santa, Dominga, Messi o Cleopatra son solo algunos de los poco comunes que se encuentran en la base de datos Registro Nacional de las Persona Naturales, muchos ciudadanos deciden cambiarse el nombre, lo cual es regulado por la ley del nombre de la persona natural, la cual establece ciertos requisitos para efectuar la modificación.

En el departamento de La Unión, se realizó el cambio de nombre de una persona, a quien sus padres lo registraron como meconio, al desconocer el significado de la palabra.

Pero ¿qué pasa con los documentos que tenía previo al cambio del nombre?

El costo por realizar el cambio de nombre puede variar en cada caso según los abogados.

En el caso del cambio del apellido hay excepciones y el proceso es más complejo.

Los especialistas recomiendan que antes de elegir el nombre se investigue el significado, para evitar complicaciones, ya que la normativa es clara y prohíbe nombres que sean lesivos a la dignidad humana.