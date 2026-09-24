Pasarelas en carretera Panamericana parte del proyecto del viaducto Los Chorros 

Casi tres minutos toma cruzar, a un paso moderado, las nuevas pasarelas en el trayecto de Los Chorros, durante nuestro recorrido por la carretera Panamericana, comprobamos que las dos estructuras ya están habilitadas y que los peatones han comenzado a utilizarlas para cruzar la vía, por la que diariamente circulan miles de vehículos particulares, de transporte público y de carga.

Las pasarelas cuentan con rampas de acceso que facilitan el paso de adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Este recorrido permite ahora a los peatones pasar de un lado a otro de la vía sin exponerse directamente a los carriles de circulación.

Estas estructuras son parte de las nueve pasarelas inclusivas contempladas dentro del proyecto Los Chorros, que interviene 14.7 kilómetros de la carretera Panamericana y que incluye además la ampliación de la vía a ocho carriles, desde Las Delicias en Santa Tecla, hasta el desvío de San Juan Opico.