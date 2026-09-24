Pasarelas en carretera Panamericana parte del proyecto del viaducto Los Chorros 

Dos nuevas pasarelas facilitan el paso de peatones en el trayecto de Los Chorros, una alternativa segura para cruzar la carretera.

Casi tres minutos toma cruzar, a un paso moderado, las nuevas pasarelas en el trayecto de Los Chorros, durante nuestro recorrido por la carretera Panamericana, comprobamos que las dos estructuras ya están habilitadas y que los peatones han comenzado a utilizarlas para cruzar la vía, por la que diariamente circulan miles de vehículos particulares, de transporte público y de carga.

Las pasarelas cuentan con rampas de acceso que facilitan el paso de adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Este recorrido permite ahora a los peatones pasar de un lado a otro de la vía sin exponerse directamente a los carriles de circulación.

Estas estructuras son parte de las nueve pasarelas inclusivas contempladas dentro del proyecto Los Chorros, que interviene 14.7 kilómetros de la carretera Panamericana y que incluye además la ampliación de la vía a ocho carriles, desde Las Delicias en Santa Tecla, hasta el desvío de San Juan Opico.